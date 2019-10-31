Агент Крала: Нет смысла отрицать, что Алекса просматривают английские клубы - Советский спорт
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31 октября 2019 18:30Футбол

Агент Крала: Нет смысла отрицать, что Алекса просматривают английские клубы

Кароль Кисел, агент полузащитника «Спартака» Алекса Крала, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны английских клубов.

- Это ни для кого не секрет, поэтому нет смысла отрицать это, и Алекса действительно собираются посмотреть несколько клубов. Не только из Англии, но и из других стран, - цитирует Кисела iSport.cz.

Также отмечается, что переход Крала в зимнее трансферное окно исключен, так как в этом сезоне он уже хавбек был заигран за две команды - «Славию» и «Спартак».

- Именно поэтому мы не думаем о таких вещах в настоящее время. Наша основная задача связана с тем, чтобы Алекс постоянно развивался в «Спартаке», укреплял свои позиции и прогрессировал, - добавил агент полузащитника красно-белых.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» минувшим летом из «Славии» за 12 миллионов евро, подписав с российским клубом пятилетний контракт.

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