Илья Помазун: Теперь думаем о матче в Питере. Это ключевая игра - Советский спорт
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31 октября 2019 18:32ФутболГичунцев Артур

Илья Помазун: Теперь думаем о матче в Питере. Это ключевая игра

2 ноября столичный клуб сыграет на выезде с «Зенитом».

Голкипер московского ЦСКА Илья Помазун прокомментировал победу над «Уфой» в домашнем матче 1/8 финала Кубка России (1:0).

«Сам на первом «сухаре» в основе ЦСКА внимание не акцентировал. Главное, что команда прошла дальше в Кубке России! В раздевалке все похвалили, сказали: «Молодец, Помаз!» Здорово, что смогли прервать наконец неудачную серию. Теперь думаем только о матче в Питере – это ключевая игра», – цитирует игрока Sport24.ru.

За выход в полуфинал ЦСКА поспорит с победителем матча «Спартак» – «Ростов».

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