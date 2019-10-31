«Спартак» – «Ростов». Стартовые составы команд Стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч 1/8 финала Кубка России.

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«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гапонов, Джано, Гулиев, Мельгарехо, Игнатов, Шюррле, Тиль.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Сигурдарсон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Долгов, Шомуродов.

Встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» состоится сегодня, 31 октября, в Москве. Матч пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 (мск). Победитель этого противостояния в четвертьфинале турнира встретится с ЦСКА, который накануне обыграл «Уфу» со счетом 1:0.