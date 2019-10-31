Андрей Талалаев: Первый тайм полностью за был за «Химками», должны были заканчивать его 3:0 Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (2:1).

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– Первый тайм полностью за нами был. Мы должны были заканчивать его 3:0 – там перекладина, Вова Дядюн не забил еще хороший момент.

Во втором тайме сказалась такая болезнь: мол, мы младшие по рангу, и я просил ребят в перерыве, чтобы в первые десять минут продолжили играть в футбол, не прижимались к своим воротам и, самое главное, не пропустить этот необязательный гол.

Сами видели: рикошеты, отскоки, кто-то отпустил своего, какое-то добивание непонятное, пропустили ненужный гол и усложнили сами себе игру, – рассказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что за выход в полуфинал турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» – «Балтика».