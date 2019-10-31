Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат»

«Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России», - написал Глушаков на своей странице в Instagram, прикрепив видео забитых мячей во встрече с «Лучом».
Добавим, что в ¼ финала турнира «Ахмат» встретится с «Зенитом».
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