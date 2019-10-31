Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал два гола в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча».

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«Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России», - написал Глушаков на своей странице в Instagram, прикрепив видео забитых мячей во встрече с «Лучом».

Добавим, что в ¼ финала турнира «Ахмат» встретится с «Зенитом».

Рад забить первые голы за «Ахмат». Это, кстати, еще и мои первые голы в карьере в Кубке России. pic.twitter.com/nxMz04qpVD — Denis Glushakov (@DGlushakov8) October 31, 2019