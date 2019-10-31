Владимир Федотов: «Химки» показали бойцовские качества Встреча прошла в Оренбурге.

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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Химок» в 1/8 финала Кубка России (1:2).

«Кубковые матчи другими не бывают. Мы знали, что нас ожидает. Знали, что будет из себя представлять соперник. В принципе они показали то, на что мы и настраивали ребят: бойцовские качества, быстрый выход из обороны в атаку.

Беру вину на себя. Три дня мы стучались-стучались… Видимо не хватило нашей настойчивости объяснить, что „Химки“ очень здорово начинают первый тайм, много забивают. Тем не менее, мы допустили две грубейшие ошибки. Потом вернулись в игру. У нас было предостаточно возможностей, чтобы уйти от поражения, мы могли всё перевернуть в нашу сторону. Но получилось вот так. О чём мы очень сожалеем», – цитирует специалиста «Чемпионат».

За выход в полуфинал «Химки» сыграют с победителем матча «Торпедо» – «Балтика». Встреча состоится 4 марта.