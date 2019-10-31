Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака» В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Новости СМИ2 Вратарь «Спартака» Александр Максименко вышел на эту встречу в стартовом составе московской команды. Таким образом, 21-летний голкипер стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», сыгравшим за красно-белых 50 матчей. 1′ Наш вратарь Александр Максименко сегодня проводит 50-й матч за «Спартак»! 👏



Максименко стал самым молодым голкипером в истории «Спартака», достигшим этой отметки! 💪#СпартакРостов – 0:0 pic.twitter.com/lagZYWNjSI — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 31, 2019 '); } '); }