Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака» - Советский спорт
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31 октября 2019 20:10Футбол

Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом».

Вратарь «Спартака» Александр Максименко вышел на эту встречу в стартовом составе московской команды.

Таким образом, 21-летний голкипер стал самым молодым вратарем в истории «Спартака», сыгравшим за красно-белых 50 матчей.

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