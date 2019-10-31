«Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 21:22Футбол

«Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России

«Торпедо» на своем поле переиграло «Балтику» в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 1:0.

В составе московского клуба голом отметился Иван Сергеев (53).

Добавим, что в следующем раунде турнира «Торпедо» сыграет против «Химок», которые ранее на выезде переиграли «Оренбург» (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года.

Олимп Кубок России
1/8 финала

«Торпедо» – «Балтика» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сергеев (53).

«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев, Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46).

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Наилсон, Маклаков, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф.

Предупреждения: Шишкин (42), Плопа (48), Шаваев (50), Кашчелан (54), Божин (66).

Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием
И блином, и ловушкой: кто самый крутой вратарь КХЛ «Советский спорт» составил топ-10 лучших голкиперов лиги. 31.10.2019 13:00 Хоккей Кузютина Елена
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Вопрос только в том, сможет ли Ковалев выдержать все 12 раундов в хорошем темпе Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием
В бой идут старики. Мир и Нельсон вновь подерутся спустя восемь лет В субботу в Анкасвилле (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 231. В главном поединке шоу встретятся спортсмены, которым давно пора заканчивать. Рой Нельсон попробует взять реванш у Фрэнка Мира за поражение восьмилетней давности. 25.10.2019 12:06 ММА Ващенко Сергей
Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав
Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай
Неоднозначный дебют Маркова в «Локомотиве»: голевая передача и поражение Марков сыграл свой первый матч за «Локомотив». 29.10.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий
Федерация хоккея России и БК «Лига ставок» назовут лауреатов премии «Герои хоккея» 7 ноября в Хельсинки стартует первый этап Евротура Кубок «Карьяла». А 5 ноября в УТЦ «Новогорск» пройдет вручение ежегодной премии «Герои хоккея», учрежденной ФХР и официальным партнером Федерации хоккея России и национальной сборной – букмекерской компанией «Лига Ставок». 29.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
21:27 Футбол «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль
21:22 Футбол «Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
21:15 Хоккей Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео)
21:03 Хоккей Андрей Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа
20:55 Футбол Анчелотти не поможет «Наполи» в матче с «Ромой»
20:32 Бокс Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана
20:10 Футбол Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»
20:02 Футбол Владимир Федотов: «Химки» показали бойцовские качества
20:01 Футбол Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат»
19:45 Футбол Андрей Талалаев: Первый тайм полностью за был за «Химками», должны были заканчивать его 3:0
19:42 Футбол Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
19:35 Футбол Василий Иванов: «Химки» достойно играли - что в матче с «Рубином», что с «Оренбургом»
19:28 Футбол Кубок России. 1/8 финала. «Спартак» – «Ростов» - 2:1. Как это было
19:19 Джокович поспорит с Циципасом за полуфинал турнира в Париже
19:11 Хоккей Игорь Никитин: Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы
18:50 Хоккей Андрей Ермаков: Удалось переиграть ЦСКА за счет характера и самоотверженности
18:45 Футбол Футболисты «Барселоны» предложили деньги руководству за возвращение Неймара
18:33 Футбол «Спартак» – «Ростов». Стартовые составы команд
18:32 Футбол Илья Помазун: Теперь думаем о матче в Питере. Это ключевая игра
18:30 Футбол Агент Крала: Нет смысла отрицать, что Алекса просматривают английские клубы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array