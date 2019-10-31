«Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России «Торпедо» на своем поле переиграло «Балтику» в матче 1/8 финала Кубка России со счетом 1:0.

Новости СМИ2 В составе московского клуба голом отметился Иван Сергеев (53). Добавим, что в следующем раунде турнира «Торпедо» сыграет против «Химок», которые ранее на выезде переиграли «Оренбург» (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года. Олимп Кубок России

1/8 финала «Торпедо» – «Балтика» - 1:0 (0:0) Гол: 1:0 – Сергеев (53). «Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев, Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46). «Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Наилсон, Маклаков, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф. Предупреждения: Шишкин (42), Плопа (48), Шаваев (50), Кашчелан (54), Божин (66). '); } '); }