«Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России

В составе московского клуба голом отметился Иван Сергеев (53).
Добавим, что в следующем раунде турнира «Торпедо» сыграет против «Химок», которые ранее на выезде переиграли «Оренбург» (2:1). Встреча состоится 4 марта 2020 года.
Олимп Кубок России
1/8 финала
«Торпедо» – «Балтика» - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сергеев (53).
«Торпедо»: Кеняйкин, Шишкин, Самсонов, Божин, Шоркин, Елисеев, Рязанцев, Сергеев, Лях, Лебеденко (Калугин, 85), Максимов (Самошников, 46).
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Наилсон, Маклаков, Плопа (Тишкин, 70), Шаваев, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф.
Предупреждения: Шишкин (42), Плопа (48), Шаваев (50), Кашчелан (54), Божин (66).