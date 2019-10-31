«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль Шведский футболист забил два мяча во второй игре подряд.

Новости СМИ2 Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов» завершился победой московского клуба со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил нападающий Джордан Ларссон. У гостей это сделал форвард Александр Долгов. Таким образом, красно-белые вышли в ¼ финала, где им предстоит дерби с ЦСКА. Кубок России 1/8 финала «Спартак» – «Ростов» – 2:1 (1:0) Голы: 1:0 – 43 Ларссон, 2:0 – 59 Ларссон, 2:1 – 86 Долгов. «Спартак»: Максименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон. «Ростов»: Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71). Предупреждения: Понсе (28), Айртон (45), Зайнутдинов (53), Джикия (73). '); } '); }