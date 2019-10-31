«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов» завершился победой московского клуба со счетом 2:1.
В составе победителей дубль оформил нападающий Джордан Ларссон. У гостей это сделал форвард Александр Долгов.
Таким образом, красно-белые вышли в ¼ финала, где им предстоит дерби с ЦСКА.
Кубок России
1/8 финала
«Спартак» – «Ростов» – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 43 Ларссон, 2:0 – 59 Ларссон, 2:1 – 86 Долгов.
«Спартак»: Максименко, Айртон (Рассказов, 87), Кутепов, Джикия, Жиго, Бакаев, Зобнин (Мельгарехо, 74), Умяров, Крал, Понсе (Шюррле, 77), Ларссон.
«Ростов»: Песьяков, Вилюш (Долгов, 75), Ведерников, Чистяков, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Попов (Байрамян, 67), Саплинов, Глебов, Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 71).
Предупреждения: Понсе (28), Айртон (45), Зайнутдинов (53), Джикия (73).