«Спартак» сыграет с ЦСКА: стали известны все пары ¼ финала Кубка России

«Торпедо» (Москва) - «Химки» (Химки)
«Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург)
ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва)
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный).
Добавим, что все матчи пройдут 4 марта 2020 года.
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