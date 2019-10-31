«Спартак» сыграет с ЦСКА: стали известны все пары ¼ финала Кубка России Определились все четвертьфинальные пары Кубка России.

Новости СМИ2 «Торпедо» (Москва) - «Химки» (Химки) «Шинник» (Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург) ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ахмат» (Грозный). Добавим, что все матчи пройдут 4 марта 2020 года. '); } '); }