Валерий Карпин: При нормальном раскладе могли выиграть Встреча прошла в Москве.

Загрузка...

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопросы СМИ после поражения от «Спартака» в 1/8 финала Кубка России (1:2).

«В том году у нас такая же сетка была. Получили практику. При нормальном раскладе могли выиграть. На поле была одна команда после замен. «Ростов» стал хорошо играть. Такие у нас футболисты – обалденные.

В прошлом году мы дошли до полуфинала и что? Кто об этом вспомнил? Еще и грязью полили, что мы «Локомотив» не прошли», – цитирует Карпина Sport24.ru.

За выход в полуфинал «Спартак» сыграет в гостях с московским ЦСКА.