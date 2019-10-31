Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины Главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско прокомментировал победу своей команды в 1/8 финала Кубка России над «Ростовом» со счетом 2:1.

«Мы рады выйти в следующий раунд Кубка. Знали, что «Ростов» - сильный соперник, у которого есть план абсолютно на все фазы и варианты игры. Первый тайм сыграли терпеливо, старались взламывать оборону, что было сложно, поскольку «Ростов» оборонялся очень глубоко. К счастью, получилось забить еще в первом тайме.

«Ростов» идет на втором месте в чемпионате, у них нет второго состава - любой состав первый. Посмотрите, какая физика, какая техника... Игроки - настоящие машины! Мы ожидали, что соперник сыграет в пять защитников, но не могли представить, что они припаркуют автобус. Было очень сложно справляться с такой обороной», - сказал Тедеско.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.