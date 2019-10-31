Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба Главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско прокомментировал победу своей команды в 1/8 финала Кубка России над «Ростовом» со счетом 2:1.

- Знаю, что Карпин - успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба. Понимаю, что для него каждый матч против своей бывшей команды очень многое значит. И, конечно, я знаю, насколько принципиальным будет наш четвертьфинал с ЦСКА.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.