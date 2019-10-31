Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 22:51ФутболГичунцев Артур

Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо

Встреча прошла в Москве.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка Росси против «Ростова».

«Матч – чуть-чуть интереснее, чем скучно. Я думал, что «Ростов» будет играть основным составом, им сейчас нужен Кубок. Но у нас такие составители календарей, что перед ответственным матчем с «Краснодаром» «Ростов» не смог выпустить всех игроков, поэтому вышел играть дублем, что с учетом того, что игра проходила на поле соперника, похоронило интригу.

С дублем «Спартак» справился неплохо, а когда вышло пару человек основного состава после 70-й минуты, конечно, у красно-белых начали появляться проблемы, которые выразились в забитый ростовчанами гол. Ну, спартаковцы все равно молодцы: смогли довести матч до победы. Все это благодаря Карпину: если бы он поставил основной состав, все сложилось бы по-другому», – цитирует Червиченко Sport24.ru.

За выход в полуфинал «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА.

Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 21:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Уваров: В Тель-Авиве меня называли главой русской мафии Душевный разговор с бывшим вратарем «Динамо» и сборной СССР, 28 лет назад уехавшим в Израиль. 31.10.2019 14:00 Футбол Зибрак Артем
В Дагестане Конора теперь не ждут. Макгрегор «зажег» в Москве, но оскорбил весь народ Хабиба В Москве прошла первая пресс-конференция бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, которая вызвала ажиотаж у столичных фанатов ММА. 24.10.2019 16:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Конор Макгрегор: Мне нужно вернуть удары, приди и возьми меня Анатолий Малыхин: Вообще без разницы, кто во главе команды, главное – чтобы «Спартак» выигрывал Анатолий Малыхин: Сейчас Макгрегор перегибает, это все понимают
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:35 Хоккей Домрачев Владислав
Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Новости
22:51 Футбол Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо
22:35 Хоккей «Спартак» переиграл «Северсталь», одержав шестую победу подряд
22:24 Хоккей «Локомотив» одолел в гостях «Йокерит» в матче КХЛ
22:09 Футбол Хоккеисты «Динамо» обыграли «Салават». Это пятая победа москвичей кряду
22:03 Футбол Доменико Тедеско: У Джордана Ларссона высокий уровень футбольного интеллекта
21:58 Футбол Доменико Тедеско: Знаю, что Карпин – успешный игрок, экс-тренер «Спартака», легенда клуба
21:52 Футбол Доменико Тедеско: Игроки «Ростова» – настоящие машины
21:49 Футбол Валерий Карпин: При нормальном раскладе могли выиграть
21:34 Футбол «Спартак» сыграет с ЦСКА: стали известны все пары ¼ финала Кубка России
21:27 Футбол «Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России, Ларссон оформил дубль
21:22 Футбол «Торпедо» дома обыграло «Балтику» и вышло в четвертьфинал Кубка России
21:15 Хоккей Малкин и его жена нарядились в героев игры «Mortal Combat» (видео)
21:03 Хоккей Андрей Мартемьянов: В плане психологии «Автомобилисту» очень была важна эта победа
20:55 Футбол Анчелотти не поможет «Наполи» в матче с «Ромой»
20:32 Бокс Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Формана
20:10 Футбол Максименко в кубковой игре с «Ростовом» установил рекорд «Спартака»
20:02 Футбол Владимир Федотов: «Химки» показали бойцовские качества
20:01 Футбол Денис Глушаков: Рад забить первые голы за «Ахмат»
19:45 Футбол Андрей Талалаев: Первый тайм полностью за был за «Химками», должны были заканчивать его 3:0
19:42 Футбол Месси вызван в сборную Аргентины на матчи с Уругваем и Бразилией
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array