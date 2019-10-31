Андрей Червиченко – о матче с «Ростовом»: С дублем «Спартак» справился неплохо Встреча прошла в Москве.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка Росси против «Ростова».

«Матч – чуть-чуть интереснее, чем скучно. Я думал, что «Ростов» будет играть основным составом, им сейчас нужен Кубок. Но у нас такие составители календарей, что перед ответственным матчем с «Краснодаром» «Ростов» не смог выпустить всех игроков, поэтому вышел играть дублем, что с учетом того, что игра проходила на поле соперника, похоронило интригу.

С дублем «Спартак» справился неплохо, а когда вышло пару человек основного состава после 70-й минуты, конечно, у красно-белых начали появляться проблемы, которые выразились в забитый ростовчанами гол. Ну, спартаковцы все равно молодцы: смогли довести матч до победы. Все это благодаря Карпину: если бы он поставил основной состав, все сложилось бы по-другому», – цитирует Червиченко Sport24.ru.

За выход в полуфинал «Спартак» сыграет на выезде с московским ЦСКА.