Александр Бубнов: Появление Тедеско пошло на пользу «Спартаку» - Советский спорт
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31 октября 2019 23:44ФутболГичунцев Артур

Александр Бубнов: Появление Тедеско пошло на пользу «Спартаку»

Немецкий специалист возглавил команду в середине октября.

Экс-защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых в матче 1/8 финала Кубка Росси против «Ростова».

«Нужно сказать, что «Спартаку» было сложно преодолевать насыщенную оборону «Ростова», и до перерыва у ворот Песьякова почти не было моментов.

Вскрыть плотную защиту можно было разве что за счет нестандартных действий и комбинаций. Именно это мы и увидели как в моменте с первым голом, когда великолепную передачу отдал Джикия, так и со вторым, где стоить отметить всю многоходовку с участием Бакаева, Понсе и Ларссона. Швед понравился скоростью, голевым чутьем и неплохой техникой – такой форвард и нужен был красно-белым.

С приходом Доменико Тедеско «Спартак» стал надежнее играть в защите, пропустив за три матча лишь однажды. Кроме того, стали появляться мысль и конструктив в атаке, тем более подбор исполнителей у красно-белых неплохой. Остро играет Бакаев, начали адаптироваться Понсе и Ларссон, плюс есть Шюррле, который будет полезен, когда наберет форму. Так что в целом можно сказать, что появление Тедеско пошло команде на пользу.», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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