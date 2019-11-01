«Барселона» интересуется Сенси - Советский спорт
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01 ноября 2019 07:27ФутболЛипкин Антон

«Барселона» интересуется Сенси

Агент итальянца вылетел в Каталонию.

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Стефано Сенси, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, агент 24-летнего итальянца Джузеппе Рисо вылетел в Барселону, где у него может состояться встреча с руководством каталонцев. При этом точные мотивы поездки остаются неизвестными.

Не исключено, что в «Барселоне» готовы предложить Рисо роль посредника на переговорах о трансфере полузащитников Ивана Ракитича или Артуро Видаля, которых хотели бы видеть в своем составе «нерадзурри».

В свою очередь «Барселона» также следит за другими игроками «Интера» – защитником Миланом Шкриньяром и форвардом Лаутаро Мартинесом, хотя в итальянском клубе не собираются их продавать.

Добавим, что Сенси перешел в «Интер» минувшим летом из «Сассуоло», за который выступал с 2016 года. В девяти матчах сезона на счету центрального полузащитника три гола и четыре результативные передачи.

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