Кристиян Бистрович: Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот - Советский спорт
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01 ноября 2019 11:24ФутболЛипкин Антон

Кристиян Бистрович: Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот

ЦСКА победил «Уфу» в Кубке России и теперь сыграет с «Зенитом» в чемпионате.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович после победы над «Уфой» (1:0) в 1/8 финала Кубка России высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в 15-м туре премьер-лиги.

«Бывает, играешь хорошо, но не добиваешься результата, а с «Уфой» вышло наоборот. Но самое главное, что мы выиграли, – приводят «Известия» слова 21-летнего хорвата. – Теперь будем готовиться к «Зениту» – у них отличная команда, они всегда очень сильны».

Напомним, ЦСКА победил «Уфу» благодаря голу словенца Яка Бийола в компенсированное ко второму тайму время.

Матч «Зенит» – ЦСКА пройдет 2 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).

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