Видаль отказался от контракта с «Шанхай СИПГ» с зарплатой в десять миллионов евро Чилиец хочет вернуться в Италию.

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отклонил предложение из Китая, сообщает FC Inter News.

32-летнего чилийца приглашали в «Шанхай СИПГ», который был готов платить игроку десять миллионов евро в год. Однако Видаль отказался подписывать с клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления на третий сезон.

По информации источника, Видаль рассчитывает вернуться в Италию, куда его зовет хорошо известный ему по работе в «Ювентусе» главный тренер «Интера» Антонио Конте. При этом «каталонцы» не хотят отпускать полузащитника, а вместо него намерены предложить «Интеру» хорвата Ивана Ракитича.

Напомним, Видаль выступал за «Ювентус» в 2011-2015 годах и четыре раза выигрывал вместе с клубом скудетто.

В нынешнем сезоне Видаль забил три гола и сделал одну результативную передачу в девяти играх за «Барселону» во всех турнирах.