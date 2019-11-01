Сергей Игнашевич: Если «Торпедо» по спортивному принципу выйдет в РПЛ, то точно будет там играть «Торпедо» лидирует в ФНЛ после 20 туров.

Тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что клуб не будет отказываться от выступления в премьер-лиге, если добьется этого права по итогам нынешнего сезона в ФНЛ.

«Если мы по спортивному принципу выйдем в премьер-лигу, то точно будем там играть, – приводит «Р-Спорт» слова Игнашевича после матча 1/8 финала Кубка России с «Балтикой» (1:0). – До (начала) реконструкции осталось сыграть три матча на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Ближе к последнему матчу мы решим, как попрощаться со стадионом».

Напомним, ранее Игнашевич не исключил «несколько сценариев», если «Торпедо» получит право выступить в РПЛ.

После 20 туров первенства ФНЛ «Торпедо» занимает первое место, опережая идущий третьим «Ротор» на шесть очков.