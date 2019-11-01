Станислав Черчесов: В сборной не рассматриваем Бакаева в центре поля, а Зобнина на фланге Игроки сборной России сменили позиции в «Спартаке» после назначения Тедеско.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о новых функциях игроков национальной команды в «Спартаке».

После назначения главным тренером красно-белых немца Доменико Тедеско полузащитник Зелимхан Бакаев сместился с фланга в центр, а опорный полузащитник Роман Зобнин провел две игры на позиции правого флангового игрока. Кроме того, «Спартак» перешел на игру в три центральных защитника.

«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были (Георгий) Джикия и (Илья) Кутепов, – сказал Черчесов в интервью Sport24.ru. – Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа. Потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина как флангового игрока тем более».

Напомним, под руководством Тедеско «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и победил «Локомотив» (3:0) в чемпионате, а также обыграл «Ростов» (2:1) в Кубке России.

В следующую международную паузу сборная России сыграет с Бельгией 16 ноября в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино 19 ноября в Серравалле. Напомним, Россия уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020.