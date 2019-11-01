Президент «Торпедо – о выходе в РПЛ: Все заявления в клубе делаются, опираясь на позицию акционера «Торпедо» лидирует в ФНЛ после 20 туров.

Президент «Торпедо» Елена Еленцева высказалась о перспективах выступления клуба в премьер-лиге.

В четверг после матча 1/8 финала Кубка России с «Балтикой» (1:0) тренер черно-белых Сергей Игнашевич заявил, что клуб будет играть в РПЛ, если выйдет в лигу по спортивному принципу. При этом ранее владелец «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что решение по выступлению в премьер-лиге будет принято в конце сезона.

«Все заявления, которые в клубе у нас делаются, особенно такого плана, естественно, делаются, опираясь на позицию акционера, – приводит слова Еленцевой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это естественно, незыблемо и неоспоримо.

Бюджет мы еще не согласовывали. Согласовывать будем только тогда, когда будем это понимать. Мы всегда прикидываем заранее, но согласование происходит незадолго до того момента, когда все произойдет».

Напомним, «Торпедо» лидирует в ФНЛ после 20-го тура, опережая идущий на третьем месте «Ротор» на шесть очков.