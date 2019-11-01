Ломовицкий не сыграет со «Спартаком» - Советский спорт
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01 ноября 2019 14:01ФутболЛипкин Антон

Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»

Полузащитник «Арсенала» пропустит матч с клубом, которому принадлежит.

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий пропустит матч 15-го тура премьер-лиги со «Спартаком», сообщает Sport24.ru.

В августе 21-летний игрок перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Спартака», и по условиям соглашения между клубами он не сыграет против красно-белых.

В составе «Арсенала» Ломовицкий провел 13 матчей в премьер-лиге и Кубке России и забил в них два гола.

Напомним, после 14 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает седьмое место, у «Арсенала» 16 очков и десятая позиция.

Матч «Спартак» – «Арсенал» пройдет 4 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).

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