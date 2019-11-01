Ломовицкий не сыграет со «Спартаком»

Полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий пропустит матч 15-го тура премьер-лиги со «Спартаком», сообщает Sport24.ru.
В августе 21-летний игрок перешел в «Арсенал» на правах аренды из «Спартака», и по условиям соглашения между клубами он не сыграет против красно-белых.
В составе «Арсенала» Ломовицкий провел 13 матчей в премьер-лиге и Кубке России и забил в них два гола.
Напомним, после 14 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает седьмое место, у «Арсенала» 16 очков и десятая позиция.
Матч «Спартак» – «Арсенал» пройдет 4 ноября на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 19:00 (мск).
Овечкин показал Мэттьюзу и Бэбкоку, кто в НХЛ король Гениальный матч выдал в Торонто Александр Овечкин. 30.10.2019 08:00 Хоккей Славин Виталий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 15-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 01.11.2019 12:08 Футбол Безъязычный Алексей Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев Ничушкин не забил при выходе один на один. У него 81 матч без голов «Советский спорт» рассказывает о главных матчах дня. 31.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай