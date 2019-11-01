Алексей Сафонов: «Спартак» становится потихоньку похож на команду Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

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– Сказать, что красно-белые на голову переиграли соперника, неправильно. Пока есть фарт, есть эмоции благодаря Тедеско, и коллектив, где каждый игрок хочет доказать свою значимость, чтобы понравиться специалисту и играть в основном составе. Дай бог, чтобы у них все получилось.

Не все время же им проигрывать по пять-шесть игр подряд. Красно-белые давно не выглядели так плохо. Сейчас же, наоборот, видно, что команда бьется за тренера. Видно, что его философию приняли и отвечают победами. Зарождается коллектив, а не какие-то группировки, где кучки иностранцев отдельно, россияне отдельно, возрастные тоже сами по себе. «Спартак» становится потихоньку похож на команду, – цитирует Сафонова News.ru.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.