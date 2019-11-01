Алексей Сафонов: В матче ЦСКА – «Спартак» никому не придет в голову сыграть вторыми составами Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о четвертьфинальном матче Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА.

– В этой встрече никому не придет в голову сыграть вторыми составами. Тут команды подошли ближе к финалу Кубка, и у победителя будут неплохие шансы завоевать сам трофей. Поэтому, это будет супердерби, – цитирует Сафонова News.ru.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка России «Спартак» на своем поле переиграл «Ростов» (2:1), а ЦСКА дома обыграл «Уфу» (1:0).

Четвертьфинальная встреча Кубка России ЦСКА – «Спартак» состоится 4 марта 2020 года.