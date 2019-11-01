Матч «Барселона» – «Славия» получил категорию повышенного риска В Каталонии прошли массовые акции протеста из-за приговоров политикам, выступавшим за независимость региона.

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Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Славией» объявлен в Каталонии событием повышенного риска, сообщает AS.

Такую категорию игре присудила правительственная комиссия по борьбе против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости в спорте.

Напомним, в октябре в Барселоне и Жироне прошли массовые акции протеста после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, причастным к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии.

Из-за беспорядков был перенесен матч десятого тура примеры «Барселона» – «Реал».

Напомним, матч «Барселона» – «Славия» пройдет 5 ноября на «Камп Ноу».