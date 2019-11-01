Андрей Червиченко: Прохладная погода хорошо сказывается на Ларссоне - Советский спорт
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01 ноября 2019 15:39Футбол

Андрей Червиченко: Прохладная погода хорошо сказывается на Ларссоне

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко - об игре шведского нападающего красно-белых Джордана Ларссона.

- Прохладная погода, видимо, хорошо сказывается на Ларссоне. Все-таки швед привык к температурам пониже. И как только они достигли шведского уровня, он заиграл. Ларссон выглядит сейчас очень хорошо.

Хоть кто-то у «Спартака» есть, кто более-менее стабилен в нападении. Не думаю, что у него это долго продлится, потому что серьезные команды теперь будут делать акцент в защите на этом игроке. Но пока никто не ожидал такой прыти от Ларссона, и он забивает, - передает слова Червиченко «РИА Новости».

Добавим, что Ларссон провел 10 матчей за «Спартак» в текущем сезоне российской премьер-лиги, записав на свой счет четыре забитых мяча.

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