Валерий Гладилин: По затратам и самоотдаче матч «Спартак» – «Ростов» получился напряженным Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин - о матче 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» (2:1).

– Главным был результат. Сложно было ждать такого эмоционального подъема, как в матче с «Локомотивом». По затратам и самоотдаче встреча получилась напряженная. Игра была построена очень грамотно. Сыграли, как надо. «Ростов» тоже экспериментировал, не стремясь победить, поскольку многие футболисты основы остались в запасе.

– Вы так думаете?

– Да. Видимо, кубковых задач перед гостями не стояло, поскольку дальше у них тяжелая сетка турнира – ЦСКА, потом, скорее всего – «Зенит». До финала будет очень сложно добраться. Ростовчане выставили смешанный состав, дав возможность поиграть всем футболистам, – приводит слова Гладилина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 4 марта.