Клопп, Лэмпард и Роджерс номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

По итогам октября в список номинантов вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).

Добавим, что победитель в номинации будет определен совместным голосованием болельщиков и экспертов.

