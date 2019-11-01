Клопп, Лэмпард и Роджерс номинированы на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

По итогам октября в список номинантов вошли Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер») и Дин Смит («Астон Вилла»).
Добавим, что победитель в номинации будет определен совместным голосованием болельщиков и экспертов.
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР «Ростов» полурезервным составом уступил в Кубке России «Спартаку». Красно-белые выиграли второй матч подряд с общим счетом 5:1. Причем четыре мяча на счету Ларссона. 31.10.2019 21:30 Футбол Зибрак Артем Трусова идет на новый рекорд, Медведева – на Теннелл. Анонс турниров уик-энда Сегодня в Канаде начинается второй этап Гран-при. В женском одиночном катании Россию будут представлять Александра Трусова и Евгения Медведева. 25.10.2019 09:50 Фигурное катание Тигай Лев Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоуне очередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена