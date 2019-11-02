Фрэнк Лэмпард: Канте будет готов к матчу с «Аяксом» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что полузащитник Н'Голо Канте может сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

- Н’Голо близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с «Аяксом» на следующей неделе, - цитирует Лэмпард пресс-служба «Челси».

Также отмечается, что несмотря на сообщения в английской прессе, защитник лондонской команды Антонио Рюдигер по-прежнему не готов сыграть за «Челси».