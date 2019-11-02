Фрэнк Лэмпард: Канте будет готов к матчу с «Аяксом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 ноября 2019 09:28Футбол

Фрэнк Лэмпард: Канте будет готов к матчу с «Аяксом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что полузащитник Н'Голо Канте может сыграть в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

- Н’Голо близок к возвращению в строй. Теперь он работает с командой и, вероятно, будет готов к матчу с «Аяксом» на следующей неделе, - цитирует Лэмпард пресс-служба «Челси».

Также отмечается, что несмотря на сообщения в английской прессе, защитник лондонской команды Антонио Рюдигер по-прежнему не готов сыграть за «Челси».

Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником Трояновский готов побить Макгрегора сразу после боя с Заградником Эдди Хирн готов рассмотреть сотрудничество в случае победы Трояновского
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Шаповалов обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Париже Джокович переиграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Париже Плишкова обыграла Халеп и стала последней полуфиналисткой Итогового турнира
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА Уроженец Санкт-Петербурга, бывший защитник «Зенита» и ЦСКА, который сейчас тренирует в академии армейцев, поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура. 01.11.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Тедеско разбудил Ларссона! «Спартак» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал КР «Ростов» полурезервным составом уступил в Кубке России «Спартаку». Красно-белые выиграли второй матч подряд с общим счетом 5:1. Причем четыре мяча на счету Ларссона. 31.10.2019 21:30 Футбол Зибрак Артем
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Горе от ума Никиты Гусева. «Нью-Джерси» проиграл восьмой матч в сезоне И вновь без усаженного в запас героя Пхенчхана. 31.10.2019 12:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
09:59 Хоккей Сидни Кросби: Играть против Макдэвида очень тяжело, надо быть всегда начеку
09:37 Футбол Томас Мюллер: Понимаем, что сейчас «Бавария» переживает не лучшую свою фазу
09:28 Футбол Фрэнк Лэмпард: Канте будет готов к матчу с «Аяксом»
09:15 Футбол Нико Ковач: В матче против «Айнтрахта» ожидаю больше страсти в единоборствах
08:54 Хоккей «Виннипег» в гостях переиграл «Сан-Хосе»
08:39 Футбол Александр Бубнов: После смены тренера «Динамо» выглядит фаворитом в споре с «Ахматом»
08:21 Хоккей «Анахайм» в овертайме взял верх над «Ванкувером»
08:02 Хоккей Евгений Малкин: Эти три недели были непростым испытанием
07:45 Хоккей «Айлендерс» переиграл «Тампа-Бэй», одержав восьмую победу подряд
07:21 Хоккей «Даллас» обыграл «Колорадо», Худобин отразил 38 бросков
07:05 Хоккей Голевая передача Барбашева помогла «Сент-Луису» обыграть дома «Коламбус»
06:49 Хоккей Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Детройтом»
06:29 Хоккей «Вашингтон» разгромил на своем льду «Баффало», Овечкин сделал голевую передачу
06:17 Бокс Ковалев с четвертой попытки сделал вес перед поединком с Альваресом (видео)
01:55 ММА Макгрегор хочет получить пояс «самого жесткого ублюдка» (фото)
01:31 Теннис Стали известны все участники Итогового турнира ATP
01:11 Теннис Надаль и Шаповалов сыграют в полуфинале турнира в Париже
00:59 Футбол «ПСЖ» уступил «Дижону» и прервал серию из четырех побед
00:42 Формула-1 Хэмилтон стал победителем второй практики Гран-при США, Квят – 12-й
00:28 Футбол «Аякс» одержал шестую победу кряду, Промес за 5 минут оформил дубль
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array