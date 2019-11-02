Александр Бубнов: До удаления ЦСКА играл с «Зенитом» на равных Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился эмоциями от матча «Зенит» – ЦСКА (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Результат встречи получился неожиданным, так как расклад сил был явно не в пользу армейцев. Не ожидал, что переживающему не лучшие времена ЦСКА удастся зацепиться за очки в гостях у лидера чемпионата. Но команда Виктора Гончаренко приятно удивила и провела очень хороший матч, а до удаления и вовсе играла с «Зенитом» на равных. Да и в меньшинстве армейцы грамотно оборонялись, позволив сопернику отличиться лишь однажды.

Безусловно, на ход встречи оказал влияние гол Влашича под занавес первого тайма, но не сказал бы, что «Зенит» после него затрясся. Хозяева продолжали методически атаковать ворота Акинфеева и регулярно создавали моменты, часто наносили удары. Разве что во второй половине матча петербуржцы перешли на примитивный футбол с забросами вперед на Дзюбу в расчете на скидку и последующий удар. Иногда получилось, но в целом ЦСКА все равно неплохо оборонялся», – цитирует Бубнова Sportbox.ru.