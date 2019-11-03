Илья Кутепов: Общаемся с Тедеско на английском и иногда на итальянском Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, что изменилось с приходом на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

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— Приход нового тренера — это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъем. Вопрос в том, сколько он продлится.

Перевернуть все с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определенными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает все для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях.

— Говорят, Тедеско во многих вопросах прислушивается к мнению игроков.

— И это очень важный момент. Если игрок чувствует себя некомфортно на определенной позиции и играет через не могу, он никогда не покажет свой максимум. Если же он полностью понимает задумки тренера, то будет результат.

В тренировочном процессе мы контактируем постоянно. Например, перед «Локо» обсуждали переход на схему в три центральных. Общаемся с тренером на английском и иногда на итальянском, — цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».

Напомним, что при Тедеско «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и одержал победы над «Локомотивом» (3:0) в чемпионате России и над «Ростовом» (2:1) в Кубке страны.