Илья Кутепов – о матче с «Арсеналом»: Бакаев и Мирзов поделятся секретами

- В прошлом сезоне матчи с тульским клубом сложились для нас очень неудачно. «Арсенал» — крепкая, сыгранная команда, потому что, как правило, точечно усиливается. Но мы должны найти ключ к победе. Бакаев и Мирзов, которые играли за туляков в прошлом сезоне, поделятся секретами. И Ломовицкому напишу: «Помогай, а то назад не возьмем». Если серьезно, Бакаев после аренды вернулся зрелым. Командировка пошла Зелимхану на пользу, и это большой плюс для «Спартака». Ждем Ломика таким же сильным! - цитирует Кутепова пресс-служба «Спартака».
Добавим, что встреча состоится в ближайший понедельник, 4 ноября, в Москве. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
После 14 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с 16 очками расположился на 11-й строчке.
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