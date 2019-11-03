Леонид Слуцкий: «Витесс» начинает играть только тогда, когда пропустит гол

«Второй матч кряду пропускаем быстрые голы. Только после них начинаем играть в футбол. Пытались что-то изменить, но не удалось. Мы были злы из-за такого начала. В этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке», - сказал Слуцкий, чьи слова приводит FOX Sports.
Напомним, что «Витесс» проиграл два матча подряд. На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место в чемпионате.
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