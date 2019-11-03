Леонид Слуцкий: «Витесс» начинает играть только тогда, когда пропустит гол Главный тренер «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своего клуба в матче 12-го тура чемпионата Нидерландов от «Эммена» (0:2).

«Второй матч кряду пропускаем быстрые голы. Только после них начинаем играть в футбол. Пытались что-то изменить, но не удалось. Мы были злы из-за такого начала. В этом сезоне у нас нет игрока, который действительно креативен в атаке», - сказал Слуцкий, чьи слова приводит FOX Sports.

Напомним, что «Витесс» проиграл два матча подряд. На данный момент команда Леонида Слуцкого занимает четвертое место в чемпионате.