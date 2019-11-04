«ПСЖ» интересуется Головиным

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport24.ru.
По информации источника, действующие чемпионы Франции следят за 23-летним игроком сборной России, однако его кандидатура не идет в числе первых в списке возможных приобретений.
Напомним, Головин проводит второй сезон в лиге 1 после перехода в «Монако» из ЦСКА.
В 46 матчах за монегасков на его счету шесть голов и шесть результативных передач.
По данным Transfermarkt.com, цена на Головина составляет 25 миллионов евро. При этом его контракт с «Монако» рассчитан до 2023 года.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, тогда как «Монако» идет на 15-м месте.
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