«ПСЖ» интересуется Головиным Полузащитник «Монако» проводит второй сезон во Франции.

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport24.ru.

По информации источника, действующие чемпионы Франции следят за 23-летним игроком сборной России, однако его кандидатура не идет в числе первых в списке возможных приобретений.

Напомним, Головин проводит второй сезон в лиге 1 после перехода в «Монако» из ЦСКА.

В 46 матчах за монегасков на его счету шесть голов и шесть результативных передач.

По данным Transfermarkt.com, цена на Головина составляет 25 миллионов евро. При этом его контракт с «Монако» рассчитан до 2023 года.

«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, тогда как «Монако» идет на 15-м месте.