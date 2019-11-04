«Оренбург» победил в гостях «Урал» и поднялся на шестое место Голы у победителей забили Фамейе и Алвеш.

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«Оренбург» нанес поражение «Уралу» (2:1) в матче 15-го тура премьер-лиги на «Екатеринбург Арене».

В первом тайме форвард из Ганы Джоэл Фамейе открыл счет, а португалец Рикарду Алвеш забил второй гол. После перерыва румын Эрик Бикфалви отыграл один мяч (видео голов здесь).

«Оренбург» набрал 18 очков, догнал «Урал» и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата, оставив «Урал» седьмым.

В 16-м туре 8 ноября «Урал» сыграет в гостях с «Ахматом», а 10 ноября «Оренбург» примет «Уфу».

РПЛ. 15-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Оренбург» – 1:2 (0:2)

Голы: Бикфалви, 64 – Фамейе, 4; Рикарду Алвеш, 45+1

«Урал»: Годзюр, Ароян, Кулаков, Поляков, Меркулов (Панюков, 83), Димитров (Ильин, 57), Бавин (Егорычев, 63), Эль-Кабир, Августиняк, Бикфалви, Погребняк

«Оренбург»: Климович, Зотов, Терехов, Радакович, Малых, Аюпов, Черных (Кулишев, 73), Мишкич, Рогич, Алвеш, Фамейе (Афонин, 90+2)

Предупреждения: Ароян, 57. Эль-Кабир, 83 – Аюпов, 7. Терехов, 72

Главный арбитр: Станислав Васильев (Ижевск)

Екатеринбург. «Екатеринбург Арена»