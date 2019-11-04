УЕФА назначил арбитров на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы Об этом сообщает пресс-служба организации.

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7 ноября московский ЦСКА сыграет на выезде с венгерским «Ференцварошем» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы.

Эту встречу обслужат македонские арбитры во главе с Александаром Ставревым. Помогать ему будут Марьян Кировски и Деян Костадинов. Резервным рефери назначен Димитар Мечкароски.

В этот же день «Краснодар» примет в родных стенах турецкий «Трабзонспор». Этот поединок рассудят французские арбитры во главе с Бенуа Бастьеном, которому будут помогать Хишам Закрани и Фредерик Хакетт. Четвертым арбитром назначен Эрик Ваттеллье.

Добавим, что матч «быков» стартует в 20.55, а поединок с участием ЦСКА – в 23.00 мск.