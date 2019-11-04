Доменико Тедеско: Ананидзе сыграл хорошо, раздавал передачи, контролировал мяч Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча против тульского «Арсенала» (0:1) в рамках 15-го тура РПЛ.

Загрузка...

– Перед игрой представители медицинского штаба сказали мне, что трое футболистов находятся в зоне риска – Наиль Умяров, Алекс Крал и Илья Кутепов. Двух первых мы поберегли, Кутеповым рискнули – и, как видите, это обернулось его травмой. Хорошо, что похожая участь не постигла Умярова, который вышел на замену.

Что касается Ананидзе, считаю, он сыграл хорошо, раздавал передачи, контролировал мяч.