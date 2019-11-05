Антон Миранчук приступил к тренировкам в общей группе Полузащитник «Локомотива» получил травму 13 сентября в матче с «Сочи».

Загрузка...

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может сыграть в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Об этом сообщил главный тренер команды Юрий Семин на предматчевой пресс-конференции.

«Есть много положительных моментов, – приводит слова Семина официальный твиттер красно-зеленых. – Антон Миранчук начал тренироваться в общей группе, (Федор) Смолов. Будут ли они играть – решим сегодня. Жоау Мариу здоров, новых травмированных нет».

Напомним, Миранчук получил травму 13 сентября в матче с «Сочи». Ранее сообщалось, что он вернется в строй не раньше Нового года.

Матч «Локомотив» – «Ювентус» пройдет 6 ноября на стадионе «Локомотив». Начало игры – 20:55 (мск).