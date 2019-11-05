Эдер: Роналду? Сыграть против лучшего игрока мира – всегда особенные эмоции «Локомотив» примет «Ювентус» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Форвард «Локомотива» Эдер высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов и встречи со своим соотечественником Криштиану Роналду.

«Роналду? Сыграть против лучшего игрока мира – всегда особенные эмоции, – приводит слова 31-летнего игрока официальный твиттер клуба. – Главное завтра – настрой на игру, и мы настраиваемся на победу».

Напомним, две недели назад «Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» (2:1) в Турине.

После трех туров у «Ювентуса» и «Атлетико» по семь очков в группе D, у «Локомотива» – три, у «Байера» – ноль.

Матч «Локомотив» – «Ювентус» пройдет 6 ноября на стадионе «Локомотив». Начало игры – 20:55 (мск).