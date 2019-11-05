Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА - Советский спорт
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05 ноября 2019 13:58ФутболЛипкин Антон

Точилин может быть уволен из «Сочи» после матча c ЦСКА

Дебютант премьер-лиги завершил первый круг на последнем месте.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин может покинуть свой пост после матча 16-го тура премьер-лиги с ЦСКА, сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, перед матчем 15-го тура с «Тамбовом» руководство дало Точилину две игры на исправление ситуации. В субботу «Сочи» потерпел поражение и с 13 очками завершил первый круг на последнем месте в турнирной таблице.

Напомним, Точилин тренирует команду с 2018 года, а до этого три сезона работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга, которое и было предшественником «Сочи». Под руководством Точилина «Сочи» добился права сыграть в РПЛ.

Матч «Сочи» – ЦСКА пройдет 10 ноября на олимпийском стадионе «Фишт».

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