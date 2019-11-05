ЦСКА может зимой приобрести Фомина

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал ЦСКА, сообщил своем инстаграм-канале комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
«Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает Уфе официальное предложение по Даниилу, – написал Арустамян. – Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично».
Напомним, 22-летний воспитанник «Краснодара» перешел в «Уфу» минувшим летом. В 16 матчах сезона на его счету три гола и одна результативная передача.
Во вторник главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Фомина на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино.
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