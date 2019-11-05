Безбородов рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в 16-м туре РПЛ Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Загрузка... Стали известны имена арбитров, получившие назначения на матчи 16-го тура чемпионата России. Отметим, что центральный поединок между «Локомотивом» и «Краснодаром» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Полный список назначений выглядит так: 8 ноября (пятница) «Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); инспектор – Сергей Французов (Москва). 9 ноября (суббота) «Рубин» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург). «Ростов» – «Тамбов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Енютин (Москва). «Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ВАР – Алексей Сухой (Люберцы), АВАР – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург). 10 ноября (воскресенье) «Оренбург» – «Уфа»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Александр Гвардис (Калининград). «Арсенал» – «Зенит»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область). «Сочи» – «ЦСКА»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград). «Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); ВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).