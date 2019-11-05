Коновалов – о поражении от «Арсенала»: Когда увидел состав «Спартака» не ждал чего-то позитивного Встреча прошла в Москве.

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Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Коновалов высказался после поражения бывшей команды от тульского «Арсенала» в 15-м туре РПЛ (0:1).

«Когда увидел состав, уже не ждал чего-то позитивного. Почему? Потому что некоторые позиции были довольно спорные. Взять, например, Жано. Он выступал не на своей позиции. Он больше играл в опорной зоне. Это вообще не его место. И первый гол получился такой, что соперник прошел как раз мимо Жано. Гол начался с этого.

Почему не играли с самого начала те ребята, которые выходили в прошлом матче, я не понял. Тедеско говорил, что на это есть какие-то причины. Получился небольшой винегрет в составе. Понятно, что главный тренер ищет новые связи, хочет больше информации узнать об игроках, как они действуют на той или иной позиции. Возможно, сейчас у него есть время на поиски, поэтому он и рисковал, выпуская такой состав. Поэтому результат закономерен.

Если бы «Спартак» выиграл – это было бы большей неожиданностью, чем имеющийся результат. У хозяев были моменты, можно было забивать и играть вничью. Но для победы у красно-белых впереди практически ничего не было создано. Было мало подходов к воротам, моментов», – цитирует эксперта «Евро-Футбол.Ру».

После этой победы «Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Доменико Тедеско, расположился на девятом месте, набрав 18 баллов.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».