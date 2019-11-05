Илья Кутепов – о своей травме: Нам бог не обещал легкий путь - Советский спорт
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05 ноября 2019 22:47ФутболГичунцев Артур

Илья Кутепов – о своей травме: Нам бог не обещал легкий путь

Футболист получил повреждение в домашнем матче с тульским «Арсеналом» (0:1).

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов оставил запись в соцсети.

«Нам бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без него и что с ним, за ним, в нем и мы его обязательно пройдем и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни». Из книги «Мечты», – написал Кутепов в своем Instagram, выложив фото с матча против «оружейников».

В текущем сезоне РПЛ защитник отыграл за «Спартак» 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

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