Илья Кутепов – о своей травме: Нам бог не обещал легкий путь

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов оставил запись в соцсети.
«Нам бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без него и что с ним, за ним, в нем и мы его обязательно пройдем и этот путь в небесное царство будет по небу уже в этой жизни». Из книги «Мечты», – написал Кутепов в своем Instagram, выложив фото с матча против «оружейников».
В текущем сезоне РПЛ защитник отыграл за «Спартак» 7 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
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