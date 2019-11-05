«Барселона» не смогла обыграть «Славию» на «Камп Ноу»

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Футболисты «Барселоны» разошлись миром с игроками «Славии» в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

После этой встречи «Барселона» продолжает лидировать в группе F, в ее активе 8 очков, а «Славия» расположилась на последней позиции, набрав 2 очка.

В другом матче этой группы в Дортмунде играют «Боруссия» и «Интер».

В следующем туре сине-гранатовые дома сыграют против «Боруссии», а «Славия» в тот же день встретится на своем поле с «Интером».

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа F

«Барселона» – «Славия» – 0:0

«Барселона»: тер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн

«Славия»: Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка

Предупреждения: Пике (14), Олайинка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауэр (82), Кудела (84), Коларж (90)