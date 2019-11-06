Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи»

Хавбек «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 6 ноября он перешел в футбольный клуб «Сочи».
Отмечается, что контракт с 21-летним игроком рассчитан до 1 января 2020 года.
В минувшем сезоне он был признан лучшим футболистом армянской лиги и помог своей команде занять второе место в таблице. Всего в его активе 69 матчей, 13 голов и 10 голевых передач.
Ранее стало известно, что игроком интересовался московский «Локомотив».
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Русская Ханю в юбке. Косторная покорила всех на французском Гран-при На турнире серии Гран-при в Гренобле великолепную победу одержала Алена Косторная. Олимпийская чемпионка Алина Загитова – вторая. 02.11.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Женя и ее демоны. Что делать Медведевой после канадского Гран-при? Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила в Келоуне короткую программу, но «воскресла» в произвольной. Ее итоговый результат – пятое место. 27.10.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Станислав Черчесов: Со мной не надо спорить, надо выполнять мою установку Главный тренер сборной России огласил заявку на ближайшие матчи против Бельгии и Сан-Марино и прокомментировал свой выбор. 05.11.2019 16:00 Футбол Зибрак Артем Безнадежный аутсайдер НХЛ накидал авоську шайб Георгиеву Панарин забил классный гол, но без Зибанежада одному Артемию плюшевых «Рейнджеров» со дна таблицы не вытащить. 05.11.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможность Бразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще. 02.11.2019 11:15 ММА Усачев Владислав Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай