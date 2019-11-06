Хавбек «Пюника», которым интересовался «Локомотив», перешел в «Сочи» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Хавбек «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 6 ноября он перешел в футбольный клуб «Сочи».

Отмечается, что контракт с 21-летним игроком рассчитан до 1 января 2020 года.

В минувшем сезоне он был признан лучшим футболистом армянской лиги и помог своей команде занять второе место в таблице. Всего в его активе 69 матчей, 13 голов и 10 голевых передач.

Ранее стало известно, что игроком интересовался московский «Локомотив».