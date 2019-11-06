«Лион» обыграл «Бенфику», «Зенит» опустился на 3-е место - Советский спорт
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06 ноября 2019 01:42ФутболГичунцев Артур

«Лион» обыграл «Бенфику», «Зенит» опустился на 3-е место

Встреча прошла на домашней арене французского клуба.

Матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Бенфика» завершился в пользу хозяев (3:1).

Таким образом, «Лион» набрал 7 очков и сместил со второй позиции питерский «Зенит» (4), который на домашней арене уступил лидеру группы G «РБ Лейпциг», в активе которого 9 баллов. Что касается «Бенфики», то лиссабонский клуб занял последнюю, 4-ю строчку. В его активе 3 балла.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

«Лион» – «Бенфика» – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 4 Андерсен, 2:0 – 33 Депай, 2:1 – 76 Сеферович, 3:1 – 89 Траоре.

«Лион»: Антони Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Коне, Тиаго Мендес, Тузар, Рен-Аделаид (Траоре, 73), Депай (Корне, 46), Ауар (Марсело, 90), Дембеле.

«Бенфика»: Влаходимос, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру (Жардел, 16), Гримальдо, Жедсон Фернандеш (Сеферович, 46), Флорентину, Габриэл, Серви (Пицци, 73), Шикинью, Винисиус.

Предупреждения: Габриэл (43), Флорентину (50).

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