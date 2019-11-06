Альберт Селадес: В среду у Черышева будет обследование

- У него дискомфорт в бедре. В среду у него будет обследование, - цитирует специалиста «РИА Новости» со ссылкой на испанскую AS.
Напомним, что хавбек получил повреждение в домашнем игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лиллем» (4:1). Черышев вышел на матч в основном составе, но был вынужден покинуть поле на 30-й минуте встречи.
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