Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем» Полузащитник Алан Дзагоев отправился вместе с ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».

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«Летим в Будапешт. Дзага с нами!» - говорится в сообщении пресс-службы московской команды, опубликованного в клубном Twitter.

Напомним, что встреча группы Н между «Ференцварошем» и ЦСКА состоится 7 ноября в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Гроупама Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.