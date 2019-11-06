Неймар вернулся к тренировкам после травмы (видео) - Советский спорт
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06 ноября 2019 13:00Футбол

Неймар вернулся к тренировкам после травмы (видео)

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар вернулся к тренировкам на поле.

Об этом сообщает пресс-служба «ПСЖ» в клубном Twitter.

Напомним, что нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму 13 октября в товарищеском матче против сборной Нигерии, отыграв всего 12 минут с начала встречи.

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